Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı yarın başlıyor

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası grup etabının ilk haftası yarın başlayacak. Futbolseverler 3 grup ve toplam 12 karşılaşmayı izleyecek. İlk hafta, 24 Aralık'ta sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının ilk haftası yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada yarın 3 maç oynanacak. Kupanın ilk haftasında 3 grupta 12 karşılaşma oynanacak ve ilk hafta maçları 24 Aralık Çarşamba günü tamamlanacak.

Müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

18 Aralık Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

23 Aralık Salı:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Medaş Konya)

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa (Iğdır Şehir)

15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı (Henüz belli değil)

20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
