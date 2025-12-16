Türkiye Kupası'nda 17-18 Aralık maçlarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı yarın ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu da bu iki günde oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
15.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Batuhan Kolak
20.30 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen
18 Aralık Perşembe
17.30 Gençlerbirliği - Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
20.30 Galatasaray - RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler - İSTANBUL