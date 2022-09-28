Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları Spor Haberleri Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmaları sonunda 19 takım daha tur atladı. Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmaları sonunda 19 takım daha tur atladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan 19 mücadelede rakiplerini deviren ekipler adını bir üst tura yazdırdı. 2. Tur'da yarın 4 karşılaşma oynanacak. Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle: Kastamonuspor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 0 (5-4 pen.) Adıyaman FK: 1 - Bartınspor: 0 Pazarspor: 1 - Mazıdağı Fosfat: 0 Kırşehir FK: 2 - Kilis Belediyespor: 1 Niğde Anadolu FK: 2 - Yomra Spor: 1 Ankara Demirspor: 0 - Karaman FK: 2 Serik Belediyespor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 0 1922 Konyaspor: 1 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 2 Etimesgut Belediyespor: 3 - Yalovaspor: 1 Kuşadasıspor: 0 - Bulvarspor: 1 Uşak Spor: 2 - Malatya Arguvan Spor: 1 Afyonspor: 2 - Eynesil Belediyespor: 4 Ergene Velimeşe: 0 - Elazığ Karakoçan FK: 1 Sarıyer: 3 - Büyükçekmece Tepecik: 0 Çatalcaspor: 2 - Sapanca Gençlikspor: 3 Nazilli Belediyespor: 2 - Şile Yıldızspor: 1 Kırklarelispor: 5 - Siirt İl Özel İdaresi: 0 Şanlıurfaspor: 4 - Karşıyaka: 2 Bursaspor: 0 - Boyabat 1868: 1 (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Kupası Nevşehir Spor Güncel Haberler

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