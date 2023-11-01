Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u penaltılarla eledi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Giresunspor ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor arasındaki maç berabere sonuçlandı. Penaltı atışları sonucunda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor tur atlayan taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Giresunspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u konuk etti. Normal süresi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada, uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı. Seri penaltı atışlarına giden müsabakayı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, 6-5 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı atağında Barışcan, topla birlikte ceza sahasına girdi ve kaleci Göktan'ı geçerek topu ağlara gönderdi. 0-1

42. dakikada sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Faruk Can, kale önünde yaptığı ortada, Ahmet Lüftü'nün sert şutunda kaleci Türker meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

64. dakikada Giresunspor'da kullanılan serbest vuruşta kale çizgisi önünde boş pozisyonda Muhammmet'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Türker meşin yuvarlağı kontrol etti.

74. dakikadaki Giresunspor atağında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'un ceza alanı içinde topa elle müdahalesini tespit edenhakem Burak Demirkıran penaltı noktasını gösterdi.

75. dakikada kazanılan penaltı atışından topun başına geçen Savicevic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

90+1. dakikada Giresunspor atağında topla buluşan Şahin, rakiplerini geçerek Ertuğrul'u topla buluşturdu. Ertuğrul'un vuruşu kaleci Türker'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

Hakemler: Burak Demirkıran, Mehmet Dura, Faruk Yağlı, Egemen Artun

Giresunspor: Göktan, Faruk Can, Kadir (Anıl Yiğit dk. 105), Fatih, Ali Emirhan, Arda (Furkan dk. 46), Enishan, Kasım Alperen (Savicevic dk. 60), Ahmet Lütfü (Ertuğrul dk. 46), Metin Caner (Şahin dk. 67), Mustafa Eren (Muhammet dk. 46)

Yedekler: Alperen, Yunus Emre, Barış

Teknik Direktör: Mehmet Birinci

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: Türker, Tolunay (Ali Arda dk. 76), Emirhan Kayar (Atalay dk. 89), Erdoğan, Mehmet, Emircan (Şemsettin dk. 119), Ermirhan Başyiğit, Batuhan, Murat Kaan (Yusuf Ali dk. 89), Barışcan (Fırat dk. 64), Celil (Muhammet Arda dk. 76)

Yedekler: Cengizhan, Berk Ali, Kubilay, Mutlu

Teknik Direktör: Efe İnanç

Goller: Barışcan Işık Altunbaş (dk. 16) (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor), Vukan Savicevic (dk. 75 pen.) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Metin Caner Akbayrak, Furkan Kütük, Ertuğrul Şenlikoğlu, Şahin Dik (Giresunspor) Emircan Alturan, Mehmet Soyarslan (Beyoğlu Yeni Çarşı) - GİRESUN