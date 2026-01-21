Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda final tarihleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final ve final tarihleri açıklandı. Çeyrek finaller 21-23 Nisan, yarı finaller 12-14 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final maçı ise 24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, çeyrek final müsabakalarının 21, 22, 23 Nisan tarihlerinde, yarı final mücadelelerinin 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, final müsabakasının ise 24 Mayıs tarihinde oynanacağı aktarıldı. Final maçının oynanacağı stadyumun daha sonra ilan edileceği duyuruldu.

Öte yandan açıklamada, EFA Avrupa Kupalarında mücadele eden takımların son 16 turuna yükselmeleri ve buna bağlı Trendyol Süper Ligin 27. haftasında erteleme yapılması durumunda, erteleme müsabakaları ve takımların UEFA Avrupa Kupalarındaki durumlarına göre Ziraat Türkiye Kupası tarihlerinin yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
