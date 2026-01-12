Haberler

Galatasaray–Fethiyespor maçı öncesi Fethiye Şehir Stadı'nda inceleme
Galatasaray ile Fethiyespor arasında yarın akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde, Fethiye Şehir Stadı'nda inceleme yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, stattaki hazırlıkları yerinde inceledi.

GALATASARAY ile Fethiyespor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı, yarın akşam saat 20.00'de Fethiye Şehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma öncesi Fethiye Şehir Stadı'nda inceleme yapıldı.

Karşılaşma öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ile birlikte Fethiye Şehir Stadı'nı ziyaret etti. Prof. Dr. Şahin ve Kaymakam Akkaya, yarın oynanacak mücadele öncesi statta yapılan hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette stat zemini, tribünler, soyunma odaları ve güvenlik tedbirleri başta olmak üzere maç organizasyonuna yönelik çalışmalar yerinde incelendi. Yetkililer, karşılaşmanın sorunsuz şekilde oynanabilmesi için yürütülen hazırlıklar hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.

Prof. Dr. Süleyman Şahin, Fethiye'nin önemli bir Ziraat Türkiye Kupası maçına ev sahipliği yapacağını belirterek, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ise ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını ve maçın güvenli bir ortamda oynanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
