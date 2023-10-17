Ziraat Türkiye Kupası'nda Erbaaspor ile eşleşen Konyaspor'da As Başkan Derebağ'dan açıklama

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda, TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erbaaspor ile eşleşen Konyaspor'da As Başkan Yunus Derebağ, takımların kendisini ispatlaması açısından önemli bir turnuva olacağını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda, TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erbaaspor ile eşleşen Konyaspor'da As Başkan Yunus Derebağ, "Takımların kendisini ispatlaması açısında önemli bir turnuva olacak" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Kura çekimi sonrası TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Erbaspor ile eşleşen Konyaspor'da As Başkan Yunus Derebağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kura çekiminin her takıma hayırlı olmasını dileyen Derebağ, "İnşallah hayırlı olur. Ziraat Türkiye Kupası önemli bir kupadır. Takımların kendisini ispatlaması açısında önemli bir turnuva olacak. Herkese hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL