Ziraat Türkiye Kupası'nda Ege ekipleri zorlu maçlara çıkacak

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Ege ekipleri yarın zorlu karşılaşmalara çıkacak. Menemen Futbol Kulübü, Nevşehir Belediyespor'u konuk edecek. Ayvalıkgücü Belediyespor, Kastamonuspor'a misafir olacak. Kuşadasıspor ve Bornova 1877 Karacabey Belediyespor da deplasmanda mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Ege ekipleri yarın zorlu karşılaşmalara çıkacak. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'a mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, yeni teknik patronu Yılmaz Vural yönetiminde ilk maçını oynayacak. Sarı-lacivertliler kupada Nevşehir Belediyespor'u İlçe Stadı bakımda olduğu için saat 14.00'te Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Aynı grupta yer alan Somaspor kupada evinde Talasgücü Belediyespor'la, Fethiyespor da yine sahasında Tokat Belediyesi Plevne ile karşı karşıya gelecek.

3'üncü Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, Kastamonuspor'a, Kuşadasıspor Düzcespor ve Bornova 1877 Karacabey Belediyespor'a misafir olacak. Tüm karşılaşmaların başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak maçlarda galip gelen ekip tur atlayacak. Müsabakaların berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresine geçilecek. Eşitlik bozulmadığı takdirde kazanan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.