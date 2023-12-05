Ziraat Türkiye Kupası'nda Ege ekipleri eleme maçlarına çıkacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4'üncü tura yazdıran Ege ekipleri, yarın eleme maçlarına çıkacak. 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Şanlıurfaspor'u 2-0 yenip moral bulan Bodrum Futbol Kulübü, evinde 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda Levent Buğra Vartemel'in yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. 2'nci Lig'de mücadele eden Somaspor ve 3'üncü Lig ekibi Bornova 1877 deplasmanlarda mücadele edecek. Somaspor, 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'a, Bornova 1877'de yine 1'inci Lig takımı Gençlerbirliği'ne misafir olacak. Bu iki karşılaşma da saat 13.00'te başlayacak. Eleme usulüne göre oynanacak maçları kazanan takımlar bir üst tura yükselecek. Karşılaşmaların normal süresi berabere biterse 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma anlarına geçilecek. Uzatma dakikalarında da kazanan çıkmazsa seri penaltı atışları yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor