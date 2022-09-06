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Zıraat Türkiye Kupası'nda doğu derbisi

Spor Haberleri

Zıraat Türkiye Kupası'nda doğu derbisi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu doğu derbisinde Kars 36 Spor deplasmanda Serhat Ardahan Spor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu doğu derbisinde Kars 36 Spor deplasmanda Serhat Ardahan Spor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu müsabakalarına TFF 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan Kars 36 Spor'unda aralarında bulunduğu 18 ilden 1'er amatör takım olmak üzere toplam 52 takım katılacak. İlk tur maçları 13, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre ve bölgesel olarak yapılacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası Ardahan Kars Spor Haberler

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