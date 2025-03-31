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Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşaması, Konyaspor ile İskenderunspor arasında yarın başlayacak. Çeyrek finaldeki diğer eşleşmeler Trabzonspor-Bodrum FK, Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Göztepe şeklinde gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşaması, yarın oynanacak Konyaspor-İskenderunspor maçıyla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın, 2 Nisan Çarşamba ve 3 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Çeyrek final aşamasının ilk maçında yarın Konyaspor, İskenderunspor'u konuk edecek. Çarşamba günü Trabzonspor, sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Fenerbahçe de derbi maçta Galatasaray'ı ağırlayacak. Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşaması, perşembe günü yapılacak Beşiktaş-Göztepe maçıyla tamamlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleler sonunda rakibini mağlup eden takımlar adını yarı finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının programı şu şekilde:

Yarın

20.30 Konyaspor - İskenderunspor

2 Nisan Çarşamba

17.45 Trabzonspor - Bodrum FK

20.45 Fenerbahçe - Galatasaray

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş - Göztepe - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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