Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 Beyoğlu Yeni Çarşı: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 Beyoğlu Yeni Çarşı: 1 (İlk yarı)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında oynadığı maçta Beyoğlu Yeni Çarşı'ya karşı ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Maçta tek golü Alhan Kurtoğlu kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sol kanattan Zeqiri'nin pasında tola buluşan Taha Şahin'in ceza sahasının dışından gerçekleştirdiği vuruşunda top az farkla auta çıktı.

6. dakikada sağ kanattan son çizgiye ilerleyen Alperen'in ortasında Alhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

Hakemler: Burak Demirkıran, Murat Şener, Emrah Türkyılmaz

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Sagnan, Emir Ortakaya, Mithat Pala, Zeqiri, Taylan Antalyalı, Buljubasic, Emrecan Bulut, Mebude, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Fofana, Samet Akaydin, Hojer, Mihaila, Sowe, Olawoyin, Laçi, Efe Doğan, Bayram Berk Çapoğlu, Yakup Ayan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah İpek, Batuhan Ekinci, Recep Efe Koçak, Burak Yamaç, Murat Arda Ayhan, Sedat Komi, Eren Büyükbaş, Alperen Yılmaz, Alhan Kurtoğlu, Göktan Işılak, Emre Can Yeşilöz

Yedekler: Mızhat Burak Sarı, Emir Terzi, Arif Emre Eren, Arda Çeşmebaşı, Mustafa Kaçan, Barış Zeren, Ali Eren İyican, Berkay Tekke

Teknik Direktör: Efe İnanç

Gol: Alhan Kurtoğlu (dk. 6) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor), Burak Yamaç (Beyoğlu Yeni Çarşı) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü

27 yaşında apar topar emekli edilmişti! Kahreden haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza