Ziraat Türkiye Kupası'nda Çankırı FK, Kırıkkale FK'ya mağlup oldu
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Çankırı FK, konuk ettiği Kırıkkale FK'ya 2-1 mağlup oldu. İsmail Çetin'in kırmızı kart gördüğü maçta, Kırıkkale FK'nın gollerini Osman Arslantaş attı.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Çankırı FK, konuk ettiği Kırıkkale FK'ya 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Buğrahan Dilkan İnanır, Emrah Kul, Mert Altan Çakır
Çankırı FK: Cihan Bal, Ahmet Üner, Yusuf Bulundu, Rıfat Merzifonluoğlu, İsa Fuat Dayı, Anıl Kılıç, Barış Dede, Mustafa Değirmenci, Nejdet Diker, Canberk Özçakır, İsmail Çetin
Kırıkkale FK: Furkan Yardım, Nuri Melih Mursal, Adem Ercan, Seyit Mehmet Söğüt, Yusuf Ensar Poyrazlı, Buğra Şahiner, Emir Açıkgöz, Berkay Göçmen, Burak Başkaya, Osman Arslantaş, Mehmet Tolun
Goller: Canberk Özçakır (dk. 45+2) (Çankırı FK), Osman Arslantaş (dk. 7 ve 90+4) (Kırıkkale FK)
Kırmızı Kart: İsmail Çetin (dk. 29) (Çankırı FK) - ÇANKIRI