Üye Girişi
Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çankırı FK, Kırıkkale FK'ya mağlup oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Çankırı FK, konuk ettiği Kırıkkale FK'ya 2-1 mağlup oldu. İsmail Çetin'in kırmızı kart gördüğü maçta, Kırıkkale FK'nın gollerini Osman Arslantaş attı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Çankırı FK, konuk ettiği Kırıkkale FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Hakemler: Buğrahan Dilkan İnanır, Emrah Kul, Mert Altan Çakır

Çankırı FK: Cihan Bal, Ahmet Üner, Yusuf Bulundu, Rıfat Merzifonluoğlu, İsa Fuat Dayı, Anıl Kılıç, Barış Dede, Mustafa Değirmenci, Nejdet Diker, Canberk Özçakır, İsmail Çetin

Kırıkkale FK: Furkan Yardım, Nuri Melih Mursal, Adem Ercan, Seyit Mehmet Söğüt, Yusuf Ensar Poyrazlı, Buğra Şahiner, Emir Açıkgöz, Berkay Göçmen, Burak Başkaya, Osman Arslantaş, Mehmet Tolun

Goller: Canberk Özçakır (dk. 45+2) (Çankırı FK), Osman Arslantaş (dk. 7 ve 90+4) (Kırıkkale FK)

Kırmızı Kart: İsmail Çetin (dk. 29) (Çankırı FK) - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Kırıkkale Güncel Futbol Spor

Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende

Dilruba adına özür dileyen Özel, Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Sıra sende

 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi
Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı

Tekmeci Yusuf'a ödül gibi görev
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin'in katili kim? SON DURUM! Narin'i kim öldürdü? Yusuf Yerkel kimdir? Yusuf Yerkel kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Narin'in gözaltına alınan kaç amcası var, kaç kuzeni var, kaç yengesi var? KOSKİ Konya su kesintisi! 11-12 Eylül Meram, Karatay, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 11-12 Eylül İnegöl, Mudanya, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin Güran davasında kaç kişi gözaltına alındı? Aileden kaç kişi gözaltında, annesi, babası, abisi, amcaları, gözaltında mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 11-12 Eylül Ataşehir, Sancaktepe, Sultangazi, Esenler su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? İZSU İzmir su kesintisi! 11-12 Eylül Aliağa, Karabağlar, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 11 Eylül Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Adana ASKİ su kesintisi! 11-12 Eylül Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Kumluca 11-12 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title