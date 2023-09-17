Ziraat Türkiye Kupası'nda Burhaniyespor tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Yunusemre Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Burhaniyespor tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Yunusemre Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Burhaniyespor tur atladı. Muradiye Spor Kompleksinde 28'nci dakikada Kadir Kaya'nın kullandığı penaltıdan yararlanamayan konuk takım, 45+2'de Altan Güler'in ve 81'nci dakika Emirhan Recep'in attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 37'nci dakikada Serhat Cengiz attı.