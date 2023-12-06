Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler'i mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Boluspor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0'lık skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Boluspor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0'lık skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Sinan Ertinğü, Çağrı Yıldırım
Boluspor: İsmail Çipe, Kubilay Sönmez, Onur Ulaş, Mustafa Şengül, Furkan Demir, Batuhan İşçiler, Erdem Reis (Hakan Bilgiç dk.64), Kerem Paykoç, Tolunay Artuç, Murat Elmaccı (Oğuz Kaan Güçtekin dk.64), Abdolaye Diarrassouba
Yedekler: Bartu Kulbilge, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Harun Yerlikaya, Bahoz Taş
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Amed SF: Veysel Sapan (Oğul Kaan Doğan dk.78), Muhammet Yeşil, Eyüpcan Delibalta, Eyüp Oskan, Erkan Sasa, Yusuf Tursun, Halit Çokyaşar, Şener Kaya, Mehmet Özdıraz (Yusuf Çetin dk.62), Yılmaz Ceylan(Arda Ertekin dk.62), Ahmet Dereli(Seyit Ahmet Altın dk.62)
Yedekler: Serkan Odabaşoğlu, Taner Gümüş, Berk İsmail Ünsal, Abdullah Aydın, Batuhan Tur, Veli Çetin
Teknik Direktörü: Serdar Bozkurt
Goller: Kubilay Sönmez (pen. dk.37) (Boluspor)
Kırmızı kart: Eyüpcan Delibalta (Amed SF)
Sarı kartlar: Tolunay Artuç (Boluspor), Yusuf Tursun (Amed) - BOLU