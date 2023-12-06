Üye Girişi
Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor, Amed Sportif Faaliyetler'i mağlup etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Boluspor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0'lık skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Boluspor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0'lık skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Sinan Ertinğü, Çağrı Yıldırım

Boluspor: İsmail Çipe, Kubilay Sönmez, Onur Ulaş, Mustafa Şengül, Furkan Demir, Batuhan İşçiler, Erdem Reis (Hakan Bilgiç dk.64), Kerem Paykoç, Tolunay Artuç, Murat Elmaccı (Oğuz Kaan Güçtekin dk.64), Abdolaye Diarrassouba

Yedekler: Bartu Kulbilge, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Harun Yerlikaya, Bahoz Taş

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Amed SF: Veysel Sapan (Oğul Kaan Doğan dk.78), Muhammet Yeşil, Eyüpcan Delibalta, Eyüp Oskan, Erkan Sasa, Yusuf Tursun, Halit Çokyaşar, Şener Kaya, Mehmet Özdıraz (Yusuf Çetin dk.62), Yılmaz Ceylan(Arda Ertekin dk.62), Ahmet Dereli(Seyit Ahmet Altın dk.62)

Yedekler: Serkan Odabaşoğlu, Taner Gümüş, Berk İsmail Ünsal, Abdullah Aydın, Batuhan Tur, Veli Çetin

Teknik Direktörü: Serdar Bozkurt

Goller: Kubilay Sönmez (pen. dk.37) (Boluspor)

Kırmızı kart: Eyüpcan Delibalta (Amed SF)

Sarı kartlar: Tolunay Artuç (Boluspor), Yusuf Tursun (Amed) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Şengül Kubilay Sönmez Türkiye Kupası Boluspor Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title