Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK, Menemen FK'yı yenerek 5. tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Bodrum FK, sahasında Menemen FK'yı 2-1 yenerek 5. tura yükseldi. Maçta Sedat'ın golüne karşılık Aldair ve Pedro'nun attığı gollerle Bodrum FK galip geldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Bodrum FK, sahasında Menemen FK'yı 2-1 yenerek 5. tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
13. dakikada etkili gelen Menemen FK'da topla buluşan Sedat'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
45+2. dakikada ceza sahası içinde rakibin müdahalesi sonrası Haqi Osman yerde kaldı hakem penaltı kararı verdi.
45+4. dakikada Aldair'in penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
51. dakikada etkili gelen Bodrum FK'da ceza sahası dışında Pedro'nun serbest vuruşunda top kalecide kaldı.
56. dakikada Bodrum FK'da Pedro rakibin müdahalesiyle yerde kaldı halem penaltı kararı verdi. Menemen FK'da Feyyaz ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
59. dakikada Pedro'nun penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
62. dakikada Bodrum FK'da ceza sahası dışından Musah Mohammed'in vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
75. dakikada etkili gelen Menemen FK'da ceza sahası içinde Sedat'ın sert vuruşunda top rakibe çarparak yan ağlarda kaldı.
Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Efe Kurtuluş, Nezihi Aytar
Bodrum FK: Bahri, Ali Eren, Süleyman Özdamar, Omar, Aldaır (Bilal Dk. 83), Haqı Osman, Pedro (Arda dk. 90+2), Musah, Adem (Yusuf dk. 73), Muhammet, Halil
Yedekler: Egemen, Samet, Gökdeniz, Celal, Habib, Kaan, Burak
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Menemen FK: Bora, Okan (İbrahim dk. 68), Feyyaz, Mercan (Muhammet dk. 68), Sedat, Özkan, Orhan, Recep (Emre dk. 67), Hıfsullah (Kemal dk. 76), Mehmet, Samet (Onur dk. 60)
Yedekler: Emir, Oğuz, Onat, Abdulkadir, Fırat
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: Sedat Şahintürk (dk. 13) (Menemen FK), Aldair (dk. 45+4), Pedro (dk. 60) (Bodrum FK)
Kırmızı Kart: Feyyaz (dk. 56) (Menemen FK)
Sarı kartlar: Okan, Feyyaz, İbrahim (Menemen FK), Halil (Bodrum FK) - MUĞLA