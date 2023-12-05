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Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor Kepezspor'u 6-1 mağlup etti

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Antalyaspor, sahasında 3. Lig ekibi Kepezspor'u 6-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta Antalyaspor'un golleri Holtmann, Van de Streek, Larsson, Assambolonga ve Bahadır'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Antalyaspor, sahasında 3. Lig ekibi Kepezspor'u 6-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Antalyaspor sol kanattan geliştirdiği atakta Bytyqi'nin ortasına uzak direk dibinde topla buluşan Holtmann'ın vuruşu filelere gitti. 1-0

43. dakikada Van de Streek'in şutu ağlarla buluştu. 2-0

45. dakikada Ozan Can Dursun'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

64. dakikada ceza alanını cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sam Larsson yaklaşık 25 metreden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

72. dakika da Safuri'nin derinlemesine pasında ceza alanı içerisinde Assambolanga'nın sol ayağıyla sert vuruşu ağlara gitti. 4-1

82. dakikada Ege Bilsel'in son çizgiden yerden pasını altı pasın gerisinden alarak vuruşunu yapan Assambolanga dokunuşu ağlara gitti. 5-1

86. dakikada Ege Bilsel, kendisine atılan uzun pası ceza alanı içerisinde ayağının üstüyle Bahadır Öztürk'e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bahadır'ın vuruşu ağlara gitti. 6-1

Hakemler: Raşit Yorgancılar,Erkan Akbulut, Kemal Mavi

Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı (Mevlüt Han Ekelik dk.75), Larsson (Milosevic dk.67), Kaluzinski, Van de Streek (Safuri dk.46), Mustafa Erdilman, Holtmann (Ege Bilsel dk.67), Naldo, Bytyqi(Emre Uzun dk.67), Assombalonga

Yedekler: Doğukan Özkan, Mühlüthan Ekelik, Erdal Rakip, Adam Buksa, Harun Toprak, Veysel Sarı

Teknik Sorumlu: Joao Tralhao

Kepezspor: Mehmet Mert İslah, Amuhammet Ali Kol (Mehmet Can Kocabaş dk.71), Bilal Gülden (Serhat Velioğlu dk.56), Mehmet Durgut(Ahmet Teker dk.56), Ali Berke Timurcioğlu (Abdurrahman Üresin dk.71), Serkan Özen, Alper Demir, Yılmaz Basravi (Hasan Gündoğdu dk.80),Deniz Keskin, Mustafa Acar, Ozan Can Dursun

Yedekler: Evra Saner Gülal, Fikret Sevilgen, Onur Kolay,Ahmet Teker, Alperen Dikmen,Faruk Öcal

Teknik Sorumlu: Çağdaş Çavuş

Goller: Holtmann (dk.11), Van de Streek (dk.43, Larsson (dk.65) Assambolonga (dk.72 ve 82), Bahadır (dk.86) (Antalyaspor), Ozan Can(dk.45) (Kepezspor)

Kırmızı kart: Serkan Özen (dk.63)(Kepezspor)

Sarı kartlar: Bahadır Öztürk (Antalyaspor) Ahmet Teker, Serhat Velioğlu, Deniz Keskin (Kepezspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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