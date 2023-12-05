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Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor Kepezspor'u 6-1 mağlup etti

5 Aralık 2023 19:39 Son Güncelleme: 19:41 Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Antalyaspor, sahasında 3. Lig ekibi Kepezspor'u 6-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta Antalyaspor'un golleri Holtmann, Van de Streek, Larsson, Assambolonga ve Bahadır'dan geldi.