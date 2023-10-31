Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay ile Aliağa Futbol arasındaki maç İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Altay ile Aliağa Futbol arasındaki müsabaka, İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, maçın yeri ve saati değiştirildi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Trendyol 1. Lig ekibi Altay ile TFF 3. Lig temsilcisi Aliağa Futbol'un karşılaşacağı müsabaka İzmir Atatürk Stadı'na alındı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce yarın saat 14.00'te Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacağı açıklanan karşılaşma aynı gün ve saatte İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Spor