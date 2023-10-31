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Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay ile Aliağa Futbol arasındaki maç İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Altay ile Aliağa Futbol arasındaki müsabaka, İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, maçın yeri ve saati değiştirildi.