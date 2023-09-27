Ziraat Türkiye Kupası'nda Aliağa Futbol, Turgutluspor'u mağlup ederek bir üst tura çıktı
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Aliağa Futbol, deplasmanda Turgutluspor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Aliağa Futbol, deplasmanda Turgutluspor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Hakan Ergin, Ahmet Oğuz Yılmaz, Ali Cem Zorbay
Turgutluspor: Fatih, Zeki (Ozan dk.60), Yiğit Utku, Cihan (Ekrem dk. 73), Taha (Emirhan dk.90+1), Berkant (Ayhan dk.60), Mertali, Berkay, Özgür (Hüseyin Can), Mert, Noyan (Mert dk. 90+1)
Aliağa Futbol: Miraçcan, Kadir, Yasin (Ahmet dk.64), Yiğit (Oğuzhan dk.69), Seçim Can, Mithat (Ahmet dk.84), Doğukan Oktay dk.64), Bahri (Hasan dk.64), Adnan, Hakan, İsmail
Goller: Berkant(dk.32) (Turgutluspor), Mithat (dk.43) Yaşar (dk.113), Oğuzhan (dk. 119) (Aliağa Futbol)
Kırmızı kart: Ekrem Okkay (dk.95) (Turgutluspor)
Sarı kartlar: Ayhan, Berkay, Özgür, Yiğit Utku, Fatih, Ozan (Turgutluspor), Yiğit, Oktay, Hasan, Miraçcan (Aliağa Futbol) - MANİSA