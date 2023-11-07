Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile Kocaelispor eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi sonrası Alanyaspor ile Kocaelispor temsilcileri birlikte açıklama yaptı. Kocaelispor hedefinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirtirken, Alanyaspor ise yeni hocayla kötü gidişata son vermek istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi sonrası birbirleriyle eşleşen Alanyaspor ile Kocaelispor temsilcileri birlikte açıklama yaptı., Kocaelispor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez, "Bizim zaten 1. Lig'deki hedefimiz Süper Lig'e çıkmak" ifadelerini kullanırken, Alanyaspor Yöneticisi Sefa Ertuğ ise, "Yeni hocamızla birlikte bu kötü gidişata son veririz inşallah" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminde birbiriyle eşleşen Alanyaspor ile Kocaelispor temsilcileri birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduklarını aktaran Kocaelispor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez, "Şansımıza Süper Lig takımıyla karşılaşacağız. Bizim zaten 1. Lig'deki hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Kurada eşleştiğimiz takımın yöneticisi İzmitli. İki taraf için de hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Sefa Ertuğ: "Yeni hocamızla birlikte bu kötü gidişata son veririz inşallah"

Ligde kötü gidişata son vermek istediklerini dile getiren Alanyaspor Yöneticisi Sefa Ertuğ, "Bizim için de iyi bir kura çekimi oldu. Memleketimin takımını seçtim. Ligde de bu kötü gidişata son vermek istiyoruz. Antep maçı ile çıkış yakalamak istiyoruz. Yeni hocamızla birlikte bu kötü gidişata son veririz inşallah" diye konuştu. - İSTANBUL