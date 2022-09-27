Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 takım tur atladı Spor Haberleri Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'da bugün 6 karşılaşma oynandı. Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'da bugün 6 karşılaşma oynandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur eleme müsabakaları sürüyor. Bugün oynanan maçlarda 6 ekip adını bir üst tura yazdırdı. Kupada 2. Tur eleme maçları yarın oynanacak 19 karşılaşma ile devam edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar şöyle: İnegölspor: 1 - Ağrı 1970: 2 Ankaraspor: 5 - Kepez Belediyespor: 2 Zonguldak Kömürspor: 0 - Gümüşhanespor: 1 Somaspor: 2 - Efeler 09 Spor: 2 (4-5 pen.) Kocaelispor: 1 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 4 Balıkesirspor: 2 - Hacettepe 1945: 1 (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Kupası Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 takım tur atladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.