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Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 takım tur atladı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 takım tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'da bugün 6 karşılaşma oynandı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'da bugün 6 karşılaşma oynandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur eleme müsabakaları sürüyor. Bugün oynanan maçlarda 6 ekip adını bir üst tura yazdırdı. Kupada 2. Tur eleme maçları yarın oynanacak 19 karşılaşma ile devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar şöyle:

İnegölspor: 1 - Ağrı 1970: 2

Ankaraspor: 5 - Kepez Belediyespor: 2

Zonguldak Kömürspor: 0 - Gümüşhanespor: 1

Somaspor: 2 - Efeler 09 Spor: 2 (4-5 pen.)

Kocaelispor: 1 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 4

Balıkesirspor: 2 - Hacettepe 1945: 1

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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