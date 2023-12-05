Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu Kura Çekimi Yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 8 Aralık Cuma günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, kura çekimi TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek ve 32 kulüp katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 8 Aralık Cuma günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi 8 Aralık Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Bu turda kupa müsabakalarına, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de UEFA Kulüpler Arası müsabakalara katılım hakkı elde eden 4 takım olmak üzere toplam 32 takım katılacak. - İSTANBUL