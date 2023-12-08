Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu Kura Çekimi Gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekimine 32 takım katıldı ve TFF Başkanı, kupanın formatının değişeceğini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu kuraları, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. Kura çekimine; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Kuraya; 4'üncü Eleme Turu müsabakalarından gelen 28 takım ile Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor olmak üzere toplam 32 ekip katıldı. 5'inci Eleme Turu müsabakaları, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

BÜYÜKEKŞİ: SÜPER LİG VE TÜRKİYE KUPASI'NIN FORMATIYLA İLGİLİ YENİ BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbolun marka değerini yükseltmek için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirerek, "Kupa, en değerli markalarımızdan biri. Çok özel bir kupadan bahsediyoruz. Futbolun tutkusunun, coşkusunun ve Fair-Play ruhunun burada yansıtılmasını istiyoruz. Çekişmeli ve heyecan dolu müsabakalar oynandı. 32 takıma başarılar diliyorum. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın formatıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyoruz. Kupanın formatını da değiştireceğiz. Bitmek üzere. En yakın zamanda kupanın yeni formatını kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa ile ilgili konuşan Büyükekşi, "Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 5'İNCİ ELEME TURU EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:

Beşiktaş - Eyüpspor

Fatih Karagümrük - Kırklarelispor

Başakşehir - Boluspor

Alanyaspor - Samsunspor

Sivasspor - Ankara Keçiörengücü

Fenerbahçe - Adanaspor

Galatasaray - Ümraniyespor

Gaziantep FK - Bodrumspor

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

Hatayspor - Sakaryaspor

Antalyaspor - Pendikspor

Kasımpaşa - Bandırmaspor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Konyaspor - Göztepe

Adana Demirspor - 24Erzincanspor

Trabzonspor-Manisa FK