Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat'ta oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak dört maçın hakemleri açıklandı. Boluspor-Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir, Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor ve Galatasaray-İstanbulspor karşılaşmalarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre 4 Şubat Çarşamba günü yapılacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:

13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor: Ayberk Demirbaş

15.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.30 Galatasaray- İstanbulspor : Reşat Onur Coşkunses

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
