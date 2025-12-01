Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu mücadelesi yarın başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu programı şöyle:

Yarın:

13.00 Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor (Muş Şehir)

15.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor (Eryaman)

18.00 Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor (Çaykur Didi)

20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Sakarya Atatürk)

3 Aralık Çarşamba:

13.00 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.30 Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol (BG Grup 4 Eylül)

13.30 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK (Batıpark Adem Şahan)

13.30 Muğlaspor-Sipay Bodrum FK (Muğla Atatürk)

15.30 Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)

18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor (Papara Park)

4 Aralık Perşembe:

13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (Yalova Atatürk)

13.30 Boluspor-Kahta 02 (Bolu Atatürk)

13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Eryaman)

18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)

20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü

Taşlar yerine oturuyor! Son veri Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın

İstanbul'u ayağa kaldıran yangın! Alevler şehrin her yerinden görüldü
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Trump: Ukrayna'da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek

Trump beklenen haberi verdi! Dünya 4 yıl sonra rahat bir nefes alacak
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı

Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı! Savunması skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.