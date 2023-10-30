Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının hakemleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Maçların hakemleri ve saatleri şu şekildedir...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada 3. tur maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
13.00 Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: İlker Yasin Avcı
14.00 Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor: Berkan Çetin
14.00 Manisa FK- Pazarspor : Oğuzhan Uğurlu
14.00 Gençlerbirliği- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi : Alirıza Altunbakır
15.00 Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor: Berk Çekal
17.30 Atakaş Hatayspor-Sarıyer: Ömer Faruk Turtay
20.00 Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor: Alper Akarsu
1 Kasım Çarşamba:
13.00 İstanbulspor-Kepezspor: Emre Kargın
14.00 Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor: Can Cengiz
14.00 Adanaspor-Hacettepe 1945: Semih Kurt
14.00 GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: Mertcan Erölmez
14.00 Ümraniyespor-Orduspor 1967: Enver Aydın
14.00 Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu: Batuhan Gültek
14.00 Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK: Burak Doğru
14.00 Somaspor-Talasgücü Belediyespor: Erdal Yılmaz
14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor: Kemal Savaş
14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor: Melih Kurt
14.00 Menemen FK-Nevşehir Belediyespor: Giray Şaylan
14.00 Etimesgut Belediyespor-Bigaspor: Sercan Karaca
14.00 Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor: Berkay Erdemir
14.00 Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak Demirkıran
14.00 İnegölspor-Belediye Derincespor: Emre Kaan Çalışkan
14.00 Karacabey Belediyespor-Bornova 1877: Kemal Ögen
14.00 Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor: Emre Küçük
14.00 Altay-Aliağa Futbol: Lütfullah Aslan
14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor: Ertuğrul Kösterelioğlu
15.00 Boluspor-Karaman FK: Hakan Ülker
16.30 MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor: Mehmet Türkmen
18.30 Erzurumspor FK-Diyarbekirspor: Doğu Yılmaz
20.30 Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
2 Kasım Perşembe:
13.00 EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor: Muhammet Ali Metoğlu
15.00 Gaziantep FK-Efeler 09: Erdem Mertoğlu
17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor: Fatih Tokail
20.00 Mondihome Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün