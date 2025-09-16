Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur Heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Bodrum FK, Isparta 32 ve Erciyes 38 Futbol SK, başarılı performanslarıyla 3. tura yükseldi. Maçlar sonucunda alınan sonuçlar dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda 3 maç oynandı.

Karşılaşmaların ardından Bodrum FK, Isparta 32 ve Erciyes 38 Futbol SK, 3. tura adını yazdırdı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tire 2021-Bodrum FK: 0-1

İzmir Çoruhlu-Isparta 32: 0-3

Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 Futbol SK: 2-3

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
