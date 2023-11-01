Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçları bugün oynandı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonucunda kazanan takımlar, 4. eleme turuna yükseldi. İşte bugün oynanan maçların sonuçları...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turuna, bugün oynanan maçlarla devam ediliyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmaları kazanan takımlar, adını 4. eleme turuna yazdırdı.

Kupada bugün şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor-Kepezspor: 2-3

Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor: 3-1

Adanaspor-Hacettepe 1945: 5-0

GMG Kastamonuspor- Ayvalıkgücü Belediyespor : 6-4 (Penaltılarla)

Ümraniyespor-Orduspor 1967: 5-1

Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-0

Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK: 3-0

Somaspor-Talasgücü Belediyespor: 6-0

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor: 2-1

Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor: 3-1

Menemen FK-Nevşehir Belediyespor: 2-0

Etimesgut Belediyespor-Bigaspor: 1-0

Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor: 1-2

Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 5-6 (Penaltılarla)

İnegölspor-Belediye Derincespor: 1-2

Karacabey Belediyespor-Bornova 1877: 0-4

Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor: 0-1

Altay-Aliağa Futbol: 2-1

Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor: 1-0