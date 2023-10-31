Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Elazığ FK, Kırşehir Futbol ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 23 Elazığ FK yarın Kırşehir Futbol ile karşı karşıya gelecek

Ziraat Türkiye Kupasında 3. tur maçlarının heyecanı başladı. İlk iki turu kayıpsız geçerek adını 3. tura yazdıran 23 Elazığ FK, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Kırşehir Futbol ile karşı karşıya gelecek. 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'da başlayacak olan ve yenen takımın tur atlayacağı maça Kırşehir Ahi Stadyumu ev sahipliği yapacak. Mücadeleyi Mersin bölgesinden C klasman hakemi Burak Doğru yönetecek. Doğru'nun yardımcılıklarını Bingöl bölgesinden Sezgin Altan ile Hatay bölgesinden Mehmet Zekat Yılmaz yapacak.

Müsabakada 4. hakem olarak ise Adana bölgesinden Güney Güneylioğlu görevlendirildi. - ELAZIĞ