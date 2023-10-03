Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maç tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Sivas 4 Eylül Futbol ile eşleşen 23 Elazığ FK'nın maç tarihi belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur maçlarının tarihleri açıklandı. TFF resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre müsabakalar 10-11-12 Ekim tarihlerinde oynanacak. 1. turda 12 Bingölspor'u eleyen ve 2. turda Sivas 4 Eylül Futbol'la eşleşen 23 Elazığ FK, rakibiyle 12 Ekim Perşembe günü karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak olan maç Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadında oynanacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak olan maçı kazanan takım bir üst tura yükselecek. - ELAZIĞ