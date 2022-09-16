Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu Spor Haberleri Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri, kura çekimiyle belirlendi. Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri, kura çekimiyle belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp yetkilileri katıldı. Kupada 2. tur müsabakaları, 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak. Toplam 58 takımın yer aldığı kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle: İnegölspor-BC Group Ağrı 1970 Weecoins Kırklarelispor-Siirt İl Özel İdaresi Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor Pazarspor-Mazıdağı Fosfatspor Kırşehir FK-Kilis Belediyespor Ankaraspor-Kepez Belediyespor Sarıyer-Büyükçekmece Tepecikspor Çatalcaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor Eşin Group Nazilli Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor Serik Beldiyespor-1954 Kelkit Belediyespor Şanlıurfaspor-Karşıyaka Niğde Anadolu FK-Yomraspor Belediye Derincespor-Amasyaspor FK Baynet İnşaat Balıkesirspor-Hacettepe 1945 Ankara Demirspor-Karaman FK Adıyaman FK-Bartınspor Ergene Velimeşespor-Elazığ Karakoçan FK GMG Kastamonuspor-Nevşehir Belediyespor Uşakspor-Malatya Arguvanspor Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler Hes İlaç Afyonspor-Amberçay Eynesil Belediyespor Somaspor-Efeler 09 Spor FK Bursaspor-Boyabat 1868 1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor Kuşadasıspor-Bulvarspor Menemen FK-Bigaspor Kocaelispor-Ayvalıkgücü Belediyespor Etimesgut Belediyespor-Yalovaspor Diyarbekirspor-Kars 36 Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası Hasan Doğan Spor Haberler

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