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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eleme müsabakalarının programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eleme müsabakalarının programı belirlendi. Toplam 50 takımın katılacağı müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde oynanacak. Maçlar, seri başı takımların ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.