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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçları tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. turunda oynanan 23 maçın sonuçları açıklandı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda birçok takım galibiyet elde etti.