Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçları tamamlandı
Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. turunda oynanan 23 maçın sonuçları açıklandı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda birçok takım galibiyet elde etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. turuna 23 maçla devam edildi.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Siirt İl Özel İdaresispor-Şırnak İdmanyurdu: 1-2
Mardin 1969-TPAO Batman Petrolspor: 4-1
Sebat Gençlikspor-1954 Kelkit Belediyespor: 4-0
Pazarspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-0
Bayburt Özel İdare-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 5-6
Merkür Jet Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: 3-0
Sivas Dört Eylül-Amasyaspor FK: 2-0
Çarşambaspor-Tokat Belediye Plevnespor: 1-7
12 Bingölspor-23 Elazığ FK: 1-2
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Tarsus İdman Yurdu: 2-1
Kumluca Belediyespor-Silifke Belediyespor: 0-2
Hacettepe 1945-Kırıkkalegücü Futbol: 3-0
1922 Konyaspor-Talasgücü Belediyespor: 4-5
Anadolu Üniversitesi-Sincan Belediyespor: 1-2
Turgutluspor-Aliağa Futbol: 1-3
Bursa Yıldırımspor-İnegöl Kafkas Gençlikspor: 2-0
Bigaspor-Bilecik 1969: 4-1
Gölcükspor-Bartınspor: 3-0
Sapanca Gençlikspor-Darıca Gençlerbirliği: 5-4
Sultanbeyli Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-3
Silivrispor-Ergene Velimeşe: 2-0
Bulvarspor-Karabük İdmanyurdu: 3-4
Karşıyaka-Bergama Sportif Faaliyetler: 2-0