Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yarın oynanacak 4 müsabakanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Karşılaşmalar, farklı saatlerde ve hakemler eşliğinde gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yarın oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre yarın yapılacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:

13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol: Muhammet Ali Metoğlu

18.00 Kocaelispor-Beşiktaş: Direnç Tonusluoğlu

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın

Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay