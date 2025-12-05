Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuralarının çekilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ile Taner Sönmezer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından konuşan Fuat Göktaş, ilk haftada Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinin oynanacak olmasının kendileri adına güzel bir sürpriz olduğunu belirtti.

Kupadaki tüm takımlara başarılar dileyen Göktaş, "İyi oynayan kazansın. Amacımız Türk futboluna kalite getirmek, heyecanlı ve güzel maçlar seyrettirmek. 2. Lig'den gelen takımlarımız var. 1. Lig'den gelen takımlar var. Bütün takımlarımızın en azından Türkiye Kupası'nda eşit şartlar altında güzel maçlar geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bugün gerçekleştirdiği bahis operasyonuyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Göktaş, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye Kupası grup maçları için buradayız. Bu heyecanın önüne hiçbir şeyin geçmesini TFF olarak istemiyoruz. Konunun takipçisiyiz. En kısa zamanda sevkleri yapacağız. Başkanımız Amerika'da. Orada da heyecanlı bir kura çekimi var. Bugün gündemimiz Türkiye Kupası. Gelecek günler içerisinde yapacağımız sevklerle, izleyeceğimiz yolu hepiniz göreceksiniz."

Uğur Fora: "Seyirciyi de içine alan bir şova dönüşmesi önemli"

Kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, ilk maçta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlattı.

Kupanın yeni statüsü hakkında da konuşan Uğur Fora, "Kupaya talip bir takım olarak karşınıza kim çıkarsa yenmeniz gerekiyordu. Dolayısıyla iyi bir fikstür oldu. İnşallah sonu iyi olur. Reytingi artırma ve heyecan anlamında iyi olabilir. Deneyeceğiz, göreceğiz. Net bir kanaatim yok ama iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takımların maç yoğunluğu hakkındaki soruyu da yanıtlayan Fora, şöyle konuştu:

"Bu kaçınılmaz bir şey. Bunu yapmaya mecbursunuz ve alışmak zorundasınız. Burada önemli olan güç dağılımlarını dengeli yapıp, kupanın başından sonuna kadar olabildiğince rekabetçi ve reyting sağlayabilecek şekilde yürümesi. Takımlar için bunun bir angaryaya değil, aslında heyecana ve seyirciyi de içine alan bir şova dönüşmesi önemli."

Ertan Torunoğulları: "Transfer çalışmaları sürekli devam eder"

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçta Beşiktaş'ı konuk edeceklerini vurgulayarak sözlerine başlayan Fenerbahçe Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, ligde mücadelenin çok çekişmeli geçtiğinin altını çizdi.

İzleyenlere güzel bir 90 dakika yaşatmak istediklerini dile getiren Torunoğulları, "Umuyorum ki kupada da hem biz hem de Beşiktaş açısından güzel bir maç izleteceğiz. Bütün takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Transferle ilgili de konuşan Torunoğulları, "Büyük camialarda transfer çalışmaları sürekli devam eder. Şu anda transferi konuşmak için erken. Ligde 3 maçımız daha var. Bu maçları aldıktan sonra, transfer sezonu başlayınca sizlerle çalışmaları paylaşacağız." açıklamasını yaptı.

Kura çekiminde yer alan bir diğer Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer ise kura çekimine iki kişi gelmelerinin kulüp içindeki aile ortamını gösterdiğini vurguladı.

Yönetim olarak kenetlenmiş şekilde çalıştıklarını söyleyen Sönmezer, "Ziraat Türkiye Kupası hayırlı olsun. Centilmence, sakatlıksız, bol gollü maçlar olsun. Hem lig hem Avrupa hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda yola devam ediyoruz. 3 alanda da şampiyon olmak istiyoruz. Takımımız, kulübümüz ve yönetimimiz buna odaklandı. İlk maçımızı Beşiktaş'la sahamızda yapacağız. İnşallah onları güzel ağırlarız ama galip gelip kupada yoluna devam eden taraf olmak istiyoruz." dedi.