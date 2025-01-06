Ziraat Türkiye Kupası İlk Hafta Hakemleri Açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Maçlar 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında 1. hafta, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın
Ankaragücü - İskenderunspor: İlker Yasin Avcı
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses
Sivasspor - Beşiktaş: Halil Umut Meler
Antalyaspor - Kocaelispor: Raşit Yorgancılar
Çarşamba
Kırklarelispor - Bodrum FK: Yiğit Arslan
Eyüpspor - Boluspor: Erdem Mertoğlu
Trabzonspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
Galatasaray - Başakşehir: Ali Şanaslan
Perşembe
Erzurumspor - Göztepe: Yunus Dursun
Çorum FK - Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi
Gaziantep FK - İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
Kasımpaşa - Fenerbahçe: Kadir Sağlam - İSTANBUL