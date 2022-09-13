Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül'de yapılacak Spor Haberleri Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek. Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak. İkinci eleme turunda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası Eylül Spor Haberler

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