Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamaları kura çekimi yapıldı. C Grubu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, ilk hafta derbisinde karşı karşıya gelecek. Gruplar 23-25 Aralık 2025 tarihlerinde başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası grupları yapılan kura çekiminin ardından belli oldu. Buna göre C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Galatasaray ise kura çekimine temsilci göndermedi.

Kura çekiminde 4 torbada bulunan 24 takım, 8'erli olarak 3 grupta yer aldı. Grup aşamasında takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu mücadelelerin 2'si iç saha, 2'si de deplasmanda oynanacak.

Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

Türkiye Kupası grup aşamasında ilk müsabakalar 23, 24, 25 Aralık 2025, son karşılaşmalar ise 3, 4, 5 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

"Milli takımımızın Dünya Kupası'na katılacağına inanıyoruz"

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Türkiye olarak Ziraat Türkiye Kupası kura heyecanına odaklandık. Ancak bugün bir başka heyecan da Dünya Kupası için yaşanacak. 2026 Dünya Kupası grup kuraları bu akşam çekilecek. Milli takımımız kurada muhtemel adaylar arasında yer alıyor. Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu'nun her fırsatta vurguladığı gibi milli takımımızın Dünya Kupası'na katılacağına inanıyoruz. Elde ettiği sonuçlarla göğsümüzü kabartan Montella ve futbolcularımızın Romanya, sonrasında da Slovakya - Kosova eşlemesini kazanacağına güvenimiz tamdır. İnşallah elemelerdeki performansın bu maçlara da yansıtacak olan millilerimiz 24 yılık Dünya Kupası özlemine de son vereceklerlerdir. Milli takımımız tribünlerin desteği ve 85 milyonun dualarıyla Dünya Kupası'na renk katacaktır. Kulüplerimizi Avrupa kupalarında çıtayı yukarı çıkarmalarını istiyoruz Avrupa kuplarının en kolay yolu Türkiye Kupası'ndan geçmektedir. Futbolumuza katkı sunan takımlarımıza teşekkür ediyoruz başarılar diliyorum. Türkiye Kupası'nda 7 bölgeden, 81 ilden takımlar kendini gösterme şansı buldu. 24 takımın mücadele edeceği grup aşamaları bu heyecanı yukarı taşıyacak. Temennimiz 23 Aralık'ta başlayacak grup maçlarımızın seyir zevki yüksek maçlara sahne olmasıdır. Şimdiden takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu.

A Grubu

Galatasaray

RAMS Başakşehir

Trabzonspor

Corendon Alanyaspor

Fatih Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor

B Grubu

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği

Bodrum FK

Iğdır FK

Aliağa Futbol

C Grubu

Fenerbahçe

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü

Beyoğlu Yeniçarşı

Grupların belirlenmesinin ardından ilk karşılaşmalar da netleşti. A, B ve C gruplarının ilk maçları şu şekilde:

A Grubu

Galatasaray - RAMS Başakşehir

Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

Fatih Karagümrük - İstanbulspor

Boluspor - Fethiyespor

B Grubu

Samsunspor - Eyüpspor

Konyaspor - Konyaspor

Gençlerbirliği - Bodrum FK

Iğdır FK - Aliağa Futbol

C Grubu

Fenerbahçe - Beşiktaş

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

Kocaelispor - Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşı - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları

6 araştırma şirketinin seçim anketinde büyük sürpriz
Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım

Türk futbolunun dümenindeki isimden olay pozisyona ilk yorum
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler için karar verildi! Adli Tıp'a sevk edildiler
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.