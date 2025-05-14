Ziraat Türkiye Kupası Finalistleri Stada Ulaştı
Trabzonspor ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası final maçı için Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'na geniş güvenlik önlemleri altında ulaştı. Takım otobüsleri taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı.
Recep BAĞDAT/GAZİANTEP, -ZİRAAT Türkiye Kupası final maçının finalistleri Trabzonspor ve Galatasaray kafileleri stada ulaştı.
Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşılaşacak olan Trabzonspor ve Galatasaray geniş güvenlik önemleri eşliğinde maçın oynanacağı Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'na ulaştı. Takım otobüsleri stada gelişlerinde her iki takımın taraftarlarının yoğun ilgisi ve tezahüratları ile karşılandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor