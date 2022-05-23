Ziraat Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek - Haberler

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.