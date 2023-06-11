Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir takım kadroları belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın hakemleri ve takım kadroları açıklandı. Maçın statı Gürsel Aksel olacak.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak müsabakanın hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arda Güler, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Caner Erkin, Biglia, Keny, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Figueiredo
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor