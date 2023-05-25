Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ziraat Türkiye Kupası Finali İzmir'de oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası Finali İzmir'de oynanacak

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu. Final müsabakası 11 Haziran 2023 Pazar günü saat 20.45'te başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakası İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşması İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını resmi internet sitesinden duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20.45'te başlayacaktır" denildi. - İSTANBUL

İzmir Seçim Sonuçları
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2019
İzmir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası İzmir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title