Ziraat Türkiye Kupası Finali İzmir'de oynanacak
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu. Final müsabakası 11 Haziran 2023 Pazar günü saat 20.45'te başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakası İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşması İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını resmi internet sitesinden duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20.45'te başlayacaktır" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor