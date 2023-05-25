Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ziraat Türkiye Kupası Finali İzmir'de Oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası Finali İzmir'de Oynanacak

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran'da İzmir'de oynanacağını duyurdu. Finalde Fenerbahçe'nin rakibi, bu akşam MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran'da İzmir'de oynanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.

Finalde Fenerbahçe'nin rakibi, bu akşam MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından belli olacak.

İzmir Seçim Sonuçları
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2019
İzmir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası İzmir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title