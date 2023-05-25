Ziraat Türkiye Kupası Finali İzmir'de Oynanacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran'da İzmir'de oynanacağını duyurdu. Finalde Fenerbahçe'nin rakibi, bu akşam MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından belli olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran'da İzmir'de oynanacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.
Finalde Fenerbahçe'nin rakibi, bu akşam MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından belli olacak.