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Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de oynanacak

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesi 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesi 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Kupası'nda final müsabakasının oynanacağı stadyum belli oldu. Fenerbahçe'nin adını finale yazdırmasının ardından ikinci finalist bugün oynanacak Ankaragücü - Başakşehir mücadelesinin ardından belli olacak. Final müsabakasının ev sahipliği yapacağı stadyum da İzmir Gürsel Aksel Stadyumu oldu. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20: 45'te başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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