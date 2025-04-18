Ziraat Türkiye Kupası Finali İçin Şehir ve Stat Yeniden Değerlendiriliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stat için yeniden değerlendirme kararı alındığını duyurdu.

TFF'nin açıklamasında, Eskişehir Valiliğinin "Müsabaka yer değişikliği" konulu yazısına istinaden Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumun yeniden değerlendirileceği kararının alındığı belirtildi.

TFF, kupa finalinin oynanacağı şehir ve stadın ilerleyen günlerde açıklanacağını bildirdi.