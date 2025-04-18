İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tarihi anlaşma öncesi imzalar atıldı
Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Ziraat Türkiye Kupası Finali İçin Şehir ve Stat Yeniden Değerlendiriliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finalinin ev sahibi şehir ve stat için yeniden değerlendirme kararı aldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stat için yeniden değerlendirme kararı alındığını duyurdu.

TFF'nin açıklamasında, Eskişehir Valiliğinin "Müsabaka yer değişikliği" konulu yazısına istinaden Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumun yeniden değerlendirileceği kararının alındığı belirtildi.

TFF, kupa finalinin oynanacağı şehir ve stadın ilerleyen günlerde açıklanacağını bildirdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.