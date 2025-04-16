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Ziraat Türkiye Kupası Finali Eskişehir'de Oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası Finali Eskişehir'de Oynanacak
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası final maçının 14 Mayıs 2025 tarihinde Eskişehir Yeni Stadyum'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Maçın başlangıç saati 20.45 olarak belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası final maçının Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacağını duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda, daha önce 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Eskişehir Yeni Stadyum'da oynatılmasına karar verilmiştir.

Karşılaşmanın saati 20.45 olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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