Haberler

Ziraat Türkiye Kupası finali 24 Mayıs'ta oynanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 24 Mayıs'ta düzenleneceğini duyurdu. Çeyrek final ve yarı final tarihleri de belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin 24 Mayıs'ta oynanacağını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final tarihleri belli oldu. Buna göre, çeyrek final müsabakaları 21, 22, 23 Nisan tarihlerinde, yarı final müsabakaları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, final müsabakası ise 24 Mayıs tarihinde oynanacak. Final maçının oynanacağı stadyum ise daha sonra ilan edilecek.

Bununla birlikte, UEFA Avrupa kupalarında mücadele eden takımların son 16 turuna yükselmeleri ve buna bağlı olarak Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında erteleme yapılması durumunda, erteleme müsabakaları ve takımların UEFA Avrupa kupalarındaki durumlarına göre Ziraat Türkiye Kupası tarihleri yeniden değerlendirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti

Tansiyon yükseldi, en yüksek teyakkuz seviyesine geçtiler
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi

6 yılda boşanabilen adam mutluluğunu bakın kimlerle paylaştı
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti

Tansiyon yükseldi, en yüksek teyakkuz seviyesine geçtiler
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın ortağından ilk açıklama