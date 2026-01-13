Fethiyespor ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Golsüz Berabere Başladı
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fethiyespor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Maç başladı ve ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. İki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıktı. Mücadele, Muğla'daki stadyumda gerçekleşiyor ve futbolseverler bu önemli karşılaşmayı heyecanla takip ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor