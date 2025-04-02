Fenerbahçe - Galatasaray Mücadelesinde Galatasaray Önde
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikasında sarı-kırmızılı takım 1-0 önde. İstanbul'da gerçekleşen bu kritik karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan taşıyor. Takımların performansı ve stratejileri maçın sonucunu belirleyecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor