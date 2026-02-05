Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'nın Golsüz Mücadelesi
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor FK ile karşı karşıya geliyor. Maçın 15 dakikasında henüz gol sesi çıkmadı ve iki takım da fırsatlar arayarak eşitliği korumaya çalışıyor. İzleyiciler, takımların performansını merakla bekliyor.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor